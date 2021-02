Cultura: Pime Milano, un laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni il martedì e il giovedì

Un servizio per le famiglie e una opportunità di imparare divertendosi per i bambini dai 6 agli 11 anni. Il Museo Popoli e Culture del Centro Missionario Pime di Milano organizza un doposcuola di un’ora ogni martedì e giovedì, dalle 17 alle 18.

“I ragazzi saranno intrattenuti con un laboratorio creativo per scoprire la ricca collezione del Museo e improvvisarsi moderni artisti. Saranno guidati alla scoperta delle opere d’arte più curiose delle collezioni, tra statue buddiste e variopinte maschere africane e altri preziosi oggetti provenienti da Paesi lontani; a seguire potranno lasciarsi guidare dalla fantasia per riprodurre con l’aiuto di pennarelli, forbici e cartoncino la loro opera preferita”, si legge in una nota.

Il numero degli accessi al museo è limitato e contingentato nell’ambito delle misure di contrasto al Covid-19, pertanto è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, tramite il sito https://www.pimemilano.com/News-Museo/martedi-e-giovedi-creativity-lab.html . All’ingresso il personale misura la temperatura corporea e si sanificano le mani con la soluzione igienizzante disponibile. Ai visitatori con una temperatura pari o superiore a 37,5° purtroppo non può essere consentito l’accesso. All’interno del museo e durante il laboratorio, è obbligatorio mantenere la distanza di almeno 1 metro tra i visitatori e indossare la mascherina.