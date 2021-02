Giornali Fisc: Nocera-Sarno, da domani on line il giornale diocesano www.insiemenews.it

Il giornale “Insieme” della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno sbarca sul web. Sarà on line da domani, domenica 14 febbraio, il sito internet www.insiemenews.it.

“Dopo una serie di riflessioni, abbiamo deciso di debuttare sulla rete. Un’operazione realizzata anche grazie al sostegno della Fisc, la Federazione dei settimanali cattolici. Importante è stato il sostegno e l’incoraggiamento del vescovo, mons. Giuseppe Giudice. È un punto di partenza, non un traguardo, che coinvolge tutta la squadra redazionale. Un figlio di ‘Insieme’, che ci auguriamo possa crescere e prendere il largo. Possa svolgere la funzione di informazione e formazione attraverso il web, al servizio della Buona Notizia e delle buone notizie», dichiara il direttore del giornale, Salvatore D’Angelo.

Il portale nasce, si legge in una nota, “come strumento per raccontare il territorio diocesano che coincide con quello dell’Agro nocerino sarnese; quanto di buono e bello è realizzato, ma anche denunciare cosa non va”. Ampio spazio è dedicato alle attività portate avanti dalla comunità ecclesiale diocesana, dalle parrocchie che potranno avere www.insiemenews.it come punto di riferimento per comunicare le numerose iniziative messe in campo. Di pari passo, ma con una funzione di informazione istituzionale, camminerà il sito internet della diocesi www.diocesinocerasarno.it.

Ispirata dal Messaggio di Papa Francesco per la 55ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, la redazione di “Insieme” fa leva sul fatto che “la rete, con le sue innumerevoli espressioni social, può moltiplicare la capacità di racconto e di condivisione”, consapevole che “la tecnologia digitale ci dà la possibilità di una informazione di prima mano e tempestiva. Uno strumento formidabile, che ci responsabilizza tutti come utenti e come fruitori”.

L’obiettivo di Insiemenews.it è, riprendendo dal Santo Padre, “dare un nostro contributo civile, far emergere più storie. Raccontare ciò che vediamo, ciò che accade sotto i nostri occhi, di condividere testimonianze”. Stando attenti ai rischi e adottando “una maggiore capacità di discernimento”.

Un percorso, aggiunge il direttore del giornale diocesano di Nocera Inferiore-Sarno, che “ha come protagonisti i giornalisti e i lettori, gli utenti, affinché tutti possano essere testimoni della verità che vedono e condividono il buono delle nostre comunità e della nostra terra”.