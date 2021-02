Quaresima: Cefalù, online il sussidio formativo “Li amò fino alla fine” per bambini, ragazzi e famiglie

È dedicato al tema biblico “Li amò fino alla fine” il terzo sussidio formativo per bambini, ragazzi e famiglie realizzato dalla Commissione sussidi della diocesi di Cefalù per l’anno pastorale in corso. Composto da due volumi, guiderà le attività per la catechesi per tutto il tempo di Quaresima-Pasqua. Come spiega una nota, si tratta di “uno strumento per i catechisti e le famiglie, nuove protagoniste del messaggio evangelico, la proposta di un nuovo modo di fare catechesi a partire da quanto abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in questa pandemia e alla luce di una necessaria trasformazione dell’impostazione dei percorsi proposti”. Un percorso pensato per gustare e riscoprire la bellezza di camminare insieme nella comunione, in sinergia tra parrocchia, catechisti, ragazzi e famiglie. Tre i “momenti” del sussidio: il catechismo, la messa domenicale, la condivisione familiare.

“Uno strumento agile, utile all’approfondimento della Parola e dei temi della Catechesi in un modo nuovo, uno strumento interattivo, che con l’utilizzo di Qr code permette l’utilizzo di contenuti multimediali realizzati per i laboratori e la riflessione preparata dalla Pastorale Famiglia per le domeniche e gli appuntamenti del cammino quaresimale”.

Luogo d’azione individuato è la chiesa parrocchiale: “In essa – scrive il vescovo Giuseppe Marciante – impareremo a parlare il linguaggio della conversione, l’importanza dell’ascolto, del servizio a Dio e ai fratelli, gusteremo la gioia di chi sa accogliere e far dono di sé; sui passi di Gesù scopriremo la forza travolgente del Suo Amore”.

Il sussidio è il frutto della collaborazione fattiva tra i Servizi pastorali Evangelizzazione e catechesi, Famiglia, Giovanile vocazionale, Caritas e Cooperazione missionaria tra le Chiese e Migrantes, del Seminario diocesano, dei giovani di alcune parrocchie della diocesi.