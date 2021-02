Germania: piantare patate rare per difendere il Creato. Parte la “KartoffelAktion 2021” per la salvaguardia della biodiversità

Partirà il 18 febbraio la “KartoffelnAktion 2021”, una campagna per la protezione del Creato, attraverso la riqualificazione e la protezione della biodiversità dei tanti tipi di patate coltivate nel mondo. Ora, poiché sono 7mila le varietà di patate nel mondo, gli estensori del progetto – diocesi e chiese regionali evangeliche tedesche, oltre a associazioni ecologiste e di difesa dell’ambiente – hanno selezionato per il 2021 cinque varietà rare: “Rosa Tannenzapfen”, “Blaue Anneliese”, “Désirée”, “Arran Victory” e “Jubel”. Le varietà, tra loro molto differenti per qualità organolettiche, forma, dimensione e colore, verranno inviate agli interessati che le richiederanno e, dopo la semina, si otterrà il primo raccolto in pochi mesi. I responsabili ambientali della diocesi di Spira e della chiesa regionale del Palatinato, Steffen Glombitza e Sibylle Wiesemann, rilanciati da katholisch.de, sottolineano l’importanza fondamentale della biodiversità “per una riuscita interazione tra uomo e natura”. Papa Francesco nella enciclica Laudato si’ ha espresso preoccupazione per la perdita della diversità biologica: “Ogni anno migliaia di specie di piante e animali che non possiamo più conoscere, che i nostri figli non possono più vedere, scompaiono per sempre”. La campagna è accompagnata da un foglio mensile di collegamento con suggerimenti sulla coltivazione, idee per l’artigianato, ricette e spunti spirituali. “Vi invitiamo a sperimentare i frutti della creazione in tutta la loro colorata diversità”, hanno dichiarato Glombitza e Wiesemann. In Germania molte vecchie varietà di patate vengono coltivate solo da privati e non sono più disponibili nei negozi, anche perché la produzione commerciale delle patate è regolamentata da un Ufficio federale.