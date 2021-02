Diocesi: Assisi, lunedì secondo appuntamento on line per guide turistiche. Arte e musica al centro dell’incontro

“Le scuole pittoriche attive ad Assisi. La chiesa di San Gregorio e l’Oratorio di San Leonardo di Assisi. Approfondimenti” è il tema del secondo incontro formativo on line organizzato dalla diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino, su sollecitazione di un gruppo di guide turistiche del territorio, che si terrà lunedì 15 febbraio dalle ore 15 alle ore 17.

Il seminario sarà aperto dai saluti del vescovo, mons. Domenico Sorrentino.

Alle ore 15,10 ci sarà l’intervento dal titolo: “La chiesa di San Gregorio in Assisi”, a cura di Paola Mercurelli Salari, storica dell’arte, direttrice della Rocca Albornoz-Museo nazionale del Ducato di Spoleto e del Tempietto sul Clitunno, direttrice del Museo del Palazzo Ducale di Gubbio.

Dalle ore 15,30 si susseguiranno le relazioni delle restauratrici Silvia Tardioli e Rui Sawada che illustreranno il “Restauro dell’Edicola Sacra della chiesa di San Gregorio in Assisi” e di Elvio Lunghi, storico dell’arte e docente presso l’Università per stranieri di Perugia, su “I pittori folignati ad Assisi”.

Alle ore 16,30 Massimiliano Dragoni, percussionista e salterista che si occupa dello studio degli antichi strumenti a percussione, e Luca Piccioni, liutaio e liutista, entrambi docenti presso l’Accademia di musica antica Resonars, interverranno sul tema “Gli strumenti musicali rappresentati nella nicchia dell’Oratorio di San Leonardo di Assisi”.