Diocesi: Savona, rinviato alla vigilia di Pentecoste l’inizio del Sinodo

Per il protrarsi della emergenza da Covid-19, l’inizio del Sinodo della diocesi di Savona-Noli è stato nuovamente rimandato dal vescovo Calogero Marino e dalla segreteria che sta preparando questo appuntamento diocesano. Se non vi saranno ulteriori controindicazioni, l’assemblea sinodale si insedierà in occasione della Messa della vigilia di Pentecoste, che mons. Marino presiederà in cattedrale sabato 22 maggio, alle 18. Le assemblee elettive per designare i candidati laici, originariamente previste a novembre, si terranno nelle quattro vicarie fra aprile e maggio. Confermata la possibilità per chiunque di candidarsi nel corso di questi stessi appuntamenti. La prima sessione del Sinodo si svolgerà venerdì 11 e sabato 12 giugno nell’istituto “Rossello” in via Montegrappa a Savona.