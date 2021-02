Giornalismo: Harambee, pubblicato il bando del premio “Comunicare l’Africa” per reportage e documentari

Harambee Africa International lancia la nona edizione del concorso biennale dedicato a reportage e documentari sull’Africa. Quest’anno, è dedicato eccezionalmente a un tema specifico: la resilienza in tempo di crisi, storie di coraggio in tempo di pandemia. Il premio “Comunicare l’Africa” intende contribuire a un’immagine “più reale dell’Africa”, che “rifletta le difficoltà ma anche le speranze, la ricchezza e la diversità dei suoi popoli e delle sue culture, l’impegno costante per lo sviluppo e le sue necessità, ancora così incombenti”. Con l’obiettivo di “promuovere la conoscenza di un continente che è una ricchezza per tutti”.

Il premio desidera, quindi, contribuire a gettare luce sulla “grandezza delle piccole storie di resistenza, di solidarietà e di impegno per il bene delle comunità”. La categoria prevista per questa edizione è quella dei video reportage e video documentari (italiani e stranieri) realizzati a partire da marzo 2020 che affrontino tematiche etniche, sociali, economiche, sanitarie, culturali collegate all’emergenza sanitaria da Covid-19. La data ultima per la presentazione dei lavori è fissata al 30 settembre 2021. Al vincitore verrà riconosciuto un premio in denaro di mille euro.