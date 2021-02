Cultura: Ambrosianeum e Università statale, “Il domani di Milano. Il futuro del Paese: nuovi modelli?”

Il modello culturale adottato da Milano nell’ultimo decennio e la sua prospettiva di revisione dopo lo sconvolgimento della pandemia sono al centro del secondo appuntamento organizzato da Università Statale con Fondazione Culturale Ambrosianeum e in programma per il 18 febbraio alle 18 (su piattaforma Teams e in diretta Facebook La Statale). “Guardare al di là della pandemia e immaginare il futuro del Paese partendo da quella che è stata e si speri torni a essere la principale locomotiva: Milano con le sue complessità, contraddizioni ma anche straordinarie risorse”, affermano i promotori. Il ciclo di incontri online “Il domani di Milano. Il futuro del Paese” è promosso proprio per “discutere sugli scenari da costruire con la capacità di innovare che caratterizza la Lombardia, governando e non solo subendo il cambiamento”.

Il titolo del secondo incontro è dunque “Nuovi modelli culturali per Milano e per l’Italia?”. Ne parlano, con il rettore Elio Franzini, Achille Lineo Colombo Clerici, presidente Assoedilizia, Mario Boselli, presidente Fondazione Italia Cina e Istituto italo cinese, Francesco Daniel Donato, direttore Clip Portofino, Oliviero Ponte di Pino, fondatore Ateatro e responsabile del programma Bookcity Milano, Annalisa Zanni, direttrice Museo Poldi Pezzoli. A moderare l’incontro, Sissa Caccia Dominioni, storica dell’arte.