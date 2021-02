Diocesi: Bolzano-Bressanone, per la festa di San Valentino “scrigno per le coppie” e liturgie on line

Il 14 febbraio è la ricorrenza di san Valentino, conosciuto come il Santo degli innamorati. L’emergenza del coronavirus riflette e acuisce le dinamiche di coppia, osserva Johanna Brunner, direttrice dell’Ufficio matrimonio e famiglia della diocesi di Bolzano-Bressanone: “Ciò che funziona nelle relazioni ha un effetto positivo sulla situazione, mentre le difficoltà e i conflitti vengono intensificati dal momento attuale. È quindi ancora più importante regalarsi spazi di coppia in cui riprendere fiato assieme, trarre energia e rafforzare il legame reciproco. E questo non solo a San Valentino”.

Sulla pagina internet www.bz-bx.net/it/san-valentino sono disponibili iniziative, informazioni e sussidi per celebrare la ricorrenza del 14 febbraio, ad esempio materiale per una liturgia di benedizione e uno “scrigno per le coppie” con giochi, calendario e proposte a cura di Haus der Familie, Familienverband e Ufficio diocesano matrimonio e famiglia. Poiché molte celebrazioni non possono svolgersi come da tradizione a causa delle restrizioni legate al Covid, lo “scrigno” offre suggerimenti per un tempo di coppia in casa: una scatola sarà consegnata direttamente alla porta di casa degli interessati. “San Valentino ci ricorda l’amore”, sintetizza don Toni Fiung, incaricato per la Pastorale familiare.

La celebrazione con liturgia di benedizione viene proposta in lingua italiana dalla parrocchia Tre Santi di Bolzano con don Jimmy Baldo stasera, dalle 18.55 via YouTube.