Papa Francesco: lettera per i 600 anni istituzione Commissari di Terra Santa. “Servizio prezioso e attuale”

Il prossimo 14 febbraio ricorrono i 600 anni dalla istituzione dei Commissari di Terra Santa da parte di Papa Martino e per l’occasione Papa Francesco ha indirizzato alla Custodia di Terra Santa un messaggio autografo di “sostegno e benedizione” per “questo servizio prezioso” con l’augurio che “possa essere sempre più seme di fraternità”. “Dopo tutti questi secoli – scrive il Pontefice – la missione dei Commissari è sempre attuale: sostenere, promuovere, valorizzare la missione della Custodia di Terra Santa rendendo possibile una rete di rapporti ecclesiali, spirituali e caritativi che hanno come punto focale la terra dove Gesù ha vissuto”. La lettera, indirizzata al custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, si chiude con la richiesta del Papa alla Custodia di “pregare” per lui.

Il messaggio del Papa sarà letto la mattina del 15 febbraio durante una messa di ringraziamento “per questi 600 anni di servizio e in ricordo di tutti i benefattori” celebrata all’edicola del Santo Sepolcro di Gerusalemme. A renderlo noto è il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, nella sua lettera di ringraziamento inviata al Pontefice dove si legge: “Pregheremo in modo speciale per lei e per il suo ministero perché il Signore renda feconda la sua missione per l’unità e la fraternità tra i popoli, i credenti delle varie religioni, tra i cristiani delle varie confessioni, tra le singole persone”.