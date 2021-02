Etica civile: Padova, domani quinto appuntamento dedicato a “Cultura: tra complessità e bellezza”

“Cultura: tra complessità e bellezza” è il tema del quinto appuntamento, sabato 13 febbraio, alle ore 10, del percorso con i dialoghi civili “Etica civile: parole per la cittadinanza”, organizzati e promossi dalla Fondazione Lanza di Padova. Dopo aver affrontato i temi della responsabilità e progettualità nelle istituzioni pubbliche, della partecipazione della società civile e del ruolo e impegno delle religioni in particolare nel tempo attuale di pandemia, e aver dato uno sguardo all’economia, in questo incontro l’obiettivo si focalizza sulla cultura. L’incontro vedrà la partecipazione di Roberto Battiston, docente di fisica sperimentale all’Università di Trento e di Isabella Guanzini, docente di teologia fondamentale alla Katholische Universität di Linz. Un appuntamento on line, su iscrizione per partecipare attivamente dalla piattaforma Zoom, oppure in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Fondazione Lanza.

“Etica civile: parole per la cittadinanza” è un progetto, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando eventi culturali 2020, vede la collaborazione di Padova Capitale del Volontariato 2020 – Centro Servizi Volontariato e come partner la Diocesi di Padova, l’Istituto Barbarigo, la Fondazione Emanuela Zancan Onlus, la Fondazione Girolamo Bortignon per l’educazione e la scuola, la Fondazione Opera Achille Grandi – Centro Toniolo e il collegio universitario Gregorianum.