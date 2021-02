Papa Francesco: alla Fao, “i legumi sono un alimento nobile e possono rafforzare la sicurezza alimentare a livello mondiale”

“I legumi sono un alimento nobile, con un enorme potenziale per rafforzare la sicurezza alimentare a livello mondiale. Sono privi di superbia e non riflettono lusso”, e “costituiscono una componente essenziale delle diete salutari. Si tratta di alimenti semplici e nutrienti che superano barriere geografiche, appartenenze sociali e culture”. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio ai partecipanti all’evento virtuale promosso oggi dalla Fao, in occasione della Giornata mondiale dei legumi dello scorso 10 febbraio. Nel testo, in spagnolo e a firma di mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati, il Papa osserva: “Lenticchie, fagioli, piselli e ceci si possono trovare sulle tavole di molte famiglie, perché riescono a soddisfare diverse necessità proteiche nelle nostre diete quotidiane”.

Nel sottolineare “il ruolo fondamentale” delle donne rurali e delle donne indigene nella produzione e distribuzione di alimenti, Francesco rilancia “il compito di coltivare la terra senza danneggiarla, di modo che possiamo condividere i suoi frutti pensando non solo a noi stessi, ma anche alle generazioni che verranno dopo di noi”. “Consumare diete sane dovrebbe essere un diritto universale” osserva ancora il Papa rivolgendo un appello agli Stati affinché incoraggino “politiche di educazione pubblica che promuovano l’inserimento di alimenti nutrienti conformi a ogni realtà particolare”, e nelle quali “sicuramente i legumi dovranno essere parte”, insieme ad altri alimenti che li completino.

“Imitiamo i gesti belli e buoni di quelle donne rurali che non rinunciano alla missione di alimentare i propri figli e i figli delle altre famiglie”, l’esortazione conclusiva del Pontefice, che aggiunge: “Alimentiamo tutti e in modo sano, affinché tutti abbiano le stesse opportunità e possiamo costruire un mondo inclusivo e giusto”.