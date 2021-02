Diocesi: Milano, comunicati e discorsi dell’arcivescovo Delpini anche su Telegram

I comunicati della diocesi di Milano saranno disponibili d’ora in poi anche su Telegram. Lo chiarisce una nota dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali. “Su tale canale saranno pubblicati i comunicati stampa e gli interventi più importanti dell’arcivescovo (omelie, messaggi…)”, spiega una nota. Chi intende usufruire di questa modalità può iscriversi a questo link. Tutte le comunicazioni continueranno comunque ad essere diffuse anche via mail. Inoltre, per facilitare la ricerca delle comunicazioni via via diffuse, si segnala che da oggi è possibile accedere all’archivio dei comunicati stampa a questo link. Nell’archivio vengono riportati i comunicati stampa emessi a partire dal 1° gennaio 2021.