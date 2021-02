Papa Francesco: “ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare”

“Ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare”. Ne è convinto il Papa, che conclude il suo Messaggio per la Quaresima con un invito: “Offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo sentire all’altro che Dio lo ama come un figlio”. “Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, che lo porta a cogliere la dignità dell’altro – sostiene Francesco – i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile proprio e nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella società”. “Ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare”, conclude il Santo Padre: “Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre”.