Papa Francesco: gli auguri a Radio Vaticana per i suoi 90 anni. “Andate avanti a costruire una comunicazione capace di farci vedere la verità delle cose”

“È importante conservare la memoria della nostra storia e avere nostalgia non tanto del passato, quanto del futuro che siamo chiamati a costruire”. Sono gli auguri di Papa Francesco alla Radio Vaticana, che oggi compie 90 anni. “Grazie per l’amore che ci mettete”, prosegue il Santo Padre nel messaggio fatto pervenire al Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. “La vostra radio – l’omaggio del Papa – ha questo di bello: che porta la parola anche nei posti più sperduti. E la coniuga oggi anche con le immagini e con le scritte”. “Andate avanti con coraggio e creatività nel parlare al mondo e costruire così una comunicazione capace di farci vedere la verità delle cose”, la consegna di Francesco.