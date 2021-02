Giornali Fisc: 100 anni de “L’Appennino Camerte”. Mons. Massara, “segnale di speranza in un territorio che rischia di essere dimenticato”

“Il giornale di comunità oggi” è il titolo della tavola rotonda, organizzata oggi in occasione dei cento anni del settimanale “L’Appennino Camerte”. Ad aprire gli interventi, mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche e vescovo di Fabriano-Matelica, che ha sottolineato “il valore del ‘vieni e vedi’ che appartiene ad ogni mezzo di comunicazione diocesano” e “il compito di tenere alta l’attenzione sulle problematiche del territorio”, con riferimento al Covid e al terremoto che ha letteralmente sconvolto gli equilibri dell’entroterra appenninico. In questo senso, “i nostri periodici vanno assolutamente sostenuti, nonostante gli inevitabili sacrifici, perché possono essere segnale di speranza in un territorio che rischia di essere dimenticato: c’è bisogno di ottimismo e questo messaggio può passare attraverso le pagine dei nostri giornali”. Quindi, la parola a Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, che ha ricordato come nell’“icona del Buon Samaritano” individuata dal Papa nel suo messaggio annuale si snodino “tre prospettive fondamentali per orientare il nostro impegno: l’essere prossimi, per imprimere una svolta alla nostra strada comunicativa; la progettualità e il fermento che può emergere da un territorio-cantiere che sa informare e testimoniare, sebbene le difficoltà post sisma con il desiderio di guardare oltre il tempo presente, secondo una comunicazione pensata; infine, la creatività, che permette di non scadere nell’autoreferenzialità”. In più, l’incoraggiamento a seguire quello “stile missionario” già richiamato dal Pontefice e, anche “nelle piattaforme e nei nuovi ambienti digitali”, non smettere di “costruire, al di là dei ‘like’, autentiche comunità attingendo a tutta la nostra originalità e alla maturità umana, oltre che professionale, perseguendo sempre la verità”.