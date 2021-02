Ecumenismo: quinto anniversario dell’incontro a L’Avana tra Francesco e Kirill. Conferenza online su “Chiesa e pandemia”

“Chiesa e pandemia: sfide e prospettive”. Questo il tema scelto quest’anno per celebrare il quinto anniversario dello storico incontro a L’Avana nel 2016 tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill. La conferenza si sta svolgendo online ed è organizzata congiuntamente dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei cristiani e dal Dipartimento per le Relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca. La conferenza prevede due relazioni introduttive del card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio, e del Metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento. In programma anche gli interventi del Dipartimento sinodale del Patriarcato di Mosca per la beneficenza ecclesiastica e il servizio caritativo che ha presentato l’azione del Patriarcato di Mosca per venire incontro alle esigenze della popolazione colpita dalla pandemia e di mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. L’incontro de L’Avana è commemorato ogni volta in un luogo diverso: nel 2017 si svolse a Friburgo, in Svizzera, nel 2018 a Vienna sulla situazione dei cristiani nel Medio Oriente, nel 2019 a Mosca sulla questione del fine vita, nel 2020 a Roma sul tema “I Santi – Segni e Semi dell’Unità” e quest’anno a Mosca su “Chiesa e pandemia: sfide e prospettive”.