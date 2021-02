Diocesi: Terni, domani la festa della promessa dei fidanzati a San Valentino

Si rinnova la promessa d’amore dei fidanzati nella basilica di San Valentino, uno dei momenti più significativi delle celebrazioni religiose in onore di san Valentino, patrono di Terni e degli innamorati. Una promessa d’amore che pronunceranno circa 30 coppie di fidanzati di Terni, in rappresentanza di molte altre coppie di tutta Italia, davanti all’urna del Santo dell’amore, sabato 13 febbraio, alle ore 17.30, nella celebrazione presieduta dal vicario generale della diocesi mons. Salvatore Ferdinandi.

“Un anno particolare a causa della pandemia, nel quale la festa della promessa sarà celebrata in presenza ridotta in chiesa e nel rispetto delle disposizioni anti Covid, ma potrà essere seguita e vissuta a distanza dai fidanzati che hanno dato la loro adesione e che si collegheranno, da alcune parrocchie di Frosinone e della Valle d’Aosta o da casa come per la coppia italo-inglese che vive a Londra, ai canali Facebook e YouTube della diocesi di Terni-Narni-Amelia e al canale YouTube della basilica di San Valentino, che trasmetteranno in diretta streaming la celebrazione”, spiega una nota della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

Una cerimonia che suggella ancora di più il legame tra san Valentino e i fidanzati che diranno il loro “sì” entro l’anno, “con la testimonianza di un Santo che parla di amore fedele e paziente, un amore attento, generoso e rispettoso, che è patrono dell’amore sponsale e della famiglia cristiana, fondata sul sacramento del matrimonio”.