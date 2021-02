Regno Unito: card. Nichols (primate cattolico), lettera sulla Quaresima. “Preghiamo in casa. Benediciamoci a vicenda con un segno della croce”

Un invito ai cattolici inglesi perché rimangano a casa, la prossima settimana, per la Quaresima, celebrando il Mercoledì delle Ceneri in famiglia. È il primate cattolico Vincent Nichols, con una lettera pastorale che verrà letta in tutte le chiese domenica prossima, a chiedere ai fedeli di seguire un rito più domestico, facendosi a vicenda il segno della croce sulla fronte e leggendo il Vangelo del giorno tratto dal sesto capitolo di san Matteo. La Gran Bretagna sta affrontando, in questo momento, il terzo lockdown ma le chiese sono rimaste aperte e il cardinale ricorda, nella sua lettera, che si tratta di “ambienti sicuri”. “Tuttavia dobbiamo tutti stare attenti perché viaggiare lontano dalla propria abitazione è pericoloso”, scrive l’arcivescovo di Westminster. “È importante proteggere noi stessi e gli altri. Anche se in qualche chiesa vi sarà una messa ho chiesto di non organizzare il rito delle ceneri”.

“Celebratelo a casa vostra”, ha scritto ancora il card. Nichols, “con la vostra famiglia o gli amici e i parenti con i quali state condividendo il lockdown. Riunitevi. Leggete la preghiera che vi invio. Beneditevi a vicenda facendo il segno della croce sulla fronte gli uni degli altri. Vi chiedo di pregare per la misericordia di Dio e per questo nostro mondo che fa fatica a sopravvivere per colpa di questa terribile pandemia”. La lettera contiene anche indicazioni precise sul rito per un Mercoledì delle Ceneri da celebrare in casa.