Bosnia Erzegovina: Lipa, proseguono i lavori per il refettorio per i rifugiati. Oggi diretta Facebook dal campo alle ore 12

Proseguono i lavori per la realizzazione del Refettorio di Lipa. Oggi, alle ore 12, sarà possibile seguire il cantiere collegandosi in diretta sulla pagina Facebook di Caritas Ambrosiana. In questa occasione dal campo sulle alture della Bosnia Silvia Maraone, operatrice di Ipsia, la ong delle Acli che collabora con Caritas, aggiornerà sull’evoluzione della grave situazione umanitaria che coinvolge i migranti. Finanziato grazie alla raccolta fondi promossa da Caritas Ambrosiana, il refettorio da campo – specifica un comunicato – è una tensostruttura riscaldata capace di ospitare fino a 600 persone. Gli operatori della Croce Rossa di Bihac distribuiranno due pasti al giorno, a pranzo e a cena. Nelle altre ore della giornata la tenda offrirà ai migranti un posto caldo dove stare. “Vogliamo ringraziare i tanti donatori che hanno sostenuto questa opera decisiva in un momento tanto drammatico per queste persone intrappolate nei boschi da una serie di cause legate alla drammaticità della rotta balcanica e le difficoltà di rapporto tra autorità locali e nazionali”, dichiara Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana.