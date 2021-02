Diocesi: Porto-Santa Rufina, al via una nuova edizione di Vol.Est., proposta formativa in preparazione alla missione in Malawi

Si è aperta in modalità telematica l’edizione 2021 di Vol.Est. (Volontariato estivo), un corso di formazione che il Centro missionario della diocesi di Porto-Santa Rufina propone in vista di un viaggio missionario che solitamente si svolge in estate. Per quest’anno, l’obiettivo finale del percorso formativo è un’esperienza nella missione di Koche, in Malawi, all’interno della diocesi di Mangochi, gemellata con la diocesi Porto-Santa Rufina. Proprio al Malawi sarà dedicato il prossimo appuntamento di Vol.Est., in programma domenica 14 febbraio alle 16 sulla piattaforma Webex. “Quando ero piccolo, nella mia parrocchia passavano missionari che ci raccontavano storie per noi inimmaginabili su bambini che in Africa morivano di fame – racconta in un video di lancio del progetto don Federico Tartaglia, direttore del Centro missionario diocesano di Porto-Santa Rufina, già missionario fidei donum in Malawi –. Oggi quelle immagini possiamo vederle continuamente e ciò ci pone nella condizione di dover decidere. Come centro missionario cerchiamo giovani che abbiano voglia di schierarsi, di dire la propria su come vedono il mondo e come vorrebbero che fosse, che abbiano intenzione di sporcarsi le mani”. Laboratori pratici ed esperienze di missionari animeranno ogni incontro di Vol.Est. 2021, che si è aperto con il racconto della propria esperienza da parte di due coniugi di Santa Marinella (Rm), che da anni vivono l’impegno missionario in Tanzania.