Diocesi: Civitavecchia, domani in cattedrale messa in ricordo dei senzatetto morti in strada

Sarà il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, mons. Gianrico Ruzza, a presiedere domani, sabato 13 febbraio, alle 16 nella cattedrale di San Francesco a Civitavecchia, una celebrazione eucaristica in memoria delle persone senza fissa dimora che hanno perso la vita per strada. A promuovere l’iniziativa è la Comunità di Sant’Egidio, che da decenni è impegnata a servizio dei senzatetto e promuove momenti di preghiera per ricordare chi è morto vivendo senza una casa. “È un invito alla comunità cristiana affinché nessuno sia dimenticato dei senza dimora morti nelle nostre città, molti dei quali sono stati conosciuti, amati, aiutati e sostenuti dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla Caritas diocesana, dalla Croce Rossa e da tanti cittadini – afferma Massimo Magnano, responsabile di Sant’Egidio nella diocesi di Civitavecchia –. I loro nomi saranno letti e si pregherà per ognuno, perché tutti hanno diritto a vivere una vita più dignitosa e a non morire nella solitudine e nella dimenticanza”. Autorità civili e operatori socio-sanitari sono stati invitati a partecipare alla messa, durante la quale saranno ricordati, tra gli altri: Modesta Valenti, morta nel 1983 per un malore e che viveva alla Stazione Termini di Roma; Merek, cittadino polacco deceduto dodici anni fa nel parco davanti al comune di Civitavecchia; Michael Hannig, cinquantenne di origine tedesca, trovato senza vita sotto i portici nel centro di Civitavecchia il 17 marzo 2020. Alla celebrazione parteciperanno anche gli ospiti di istituti, case famiglia, residenze protette della città e persone che vivono per strada.