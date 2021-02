Diocesi: Bologna, domani card. Zuppi presiede messa per i senza dimora deceduti. Domenica messa per Giornata del malato e incontro online con fidanzati e giovani sposi

Domani il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi presiederà alle 12 la messa nella basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano in memoria di Tancredi e degli altri senza fissa dimora deceduti a causa della povertà. La liturgia è proposta dalla Comunità di Sant’Egidio. Domenica 14, alle ore 10.30, in occasione della Giornata del malato, l’arcivescovo celebrerà la messa nella cappella dei Santi Cosma e Damiano nel padiglione 2 del Policlinico

S. Orsola-Malpighi e alle 18 presiederà la celebrazione eucaristica per l’Unitalsi nella basilica di S. Paolo Maggiore. Le liturgie avverranno nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid.

“Anche quest’anno – afferma don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la carità – papa Francesco non manca di stimolarci” insistendo sul fatto che per una buona terapia “è decisivo l’aspetto relazionale e un percorso di guarigione avviene grazie a una relazione interpersonale di fiducia”.

Domenica alle 18, in occasione della festa di S. Valentino, il card. Zuppi parteciperà all’incontro online organizzato dall’Ufficio diocesano per la pastorale familiare, in collaborazione con la parrocchia di S. Valentino della Grada e dedicato ai fidanzati e ai giovani sposi. Per partecipare scrivere a: famiglia@chiesadibologna.it “Grazie all’intuizione dell’arcivescovo – dichiara don Davide Baraldi, vicario episcopale per il laicato – la festa di S. Valentino è diventata in poco tempo un appuntamento atteso, per esplorare quella zona intermedia fra la spiritualità, l’amore e i vissuti, specialmente dei giovani”.