Papa in Iraq: mons. Leskovar (nunzio) a Najaf, “incontro molto cordiale e proficuo” per preparare la visita all’Ayatollah

“È stato un incontro molto cordiale e molto proficuo”: con queste parole il nunzio in Iraq, mons. Mitja Leskovar ha commentato, alla televisione Al Sharqiya, la sua visita, ieri, all’ufficio del Grande Ayatollah Sayyd Ali Al- Husaymi Al -Sistani, a Najaf, una delle località più sacre dell’islam sciita. In agenda i preparativi della visita di cortesia di Papa Francesco all’Ayatollah, in programma proprio Najaf a sud della capitale, il 6 marzo. Nel corso della visita il nunzio ha potuto ammirare la Moschea dell’Imam ‘Ali, terzo santuario per importanza dell’Islam sciita. Nelle settimane scorse si era parlato di una possibile firma dei due leader di un documento che dovrebbe richiamare temi già presenti in quello firmato ad Abu Dhabi con il Grande Imam di al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb.