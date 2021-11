Coronavirus Covid-19: Laurenti (Gemelli), “vaccinare anche i bambini. Uno su sette ha complicanze gravi”

(Foto ANSA/SIR)

La parola d’ordine è vaccinare. Siamo all’ultimo miglio ma non bisogna allentare la presa. Anzi. Occorre spingere sulla terza dose – ad oggi somministrate 2 milioni e 300mila -, tentare di convincere gli esitanti e iniziare il prima possibile con i bambini. Lo dice in un’intervista al Sir Patrizia Laurenti, direttore dell’unità di Igiene ospedaliera e responsabile del Centro di vaccinazione del Policlinico Gemelli di Roma.

“Quasi i tre quarti delle somministrazioni quotidiane – spiega – sono ormai terze dosi, sia dosi booster sia dosi addizionali”. Tuttavia, avverte, “dal 1° novembre i centri vaccinali sono stati un po’ depotenziati perché sono diminuite le risorse umane messe a disposizione dalla struttura commissariale”. “Stiamo andando in sofferenza e non riusciamo a far fronte a tutte le richieste, soprattutto di chi ha bisogno della terza dose: operatori sanitari, anziani, immunodepressi”.

In Europa è atteso il via libera (già dato dalla Fda) all’immunizzazione dei bambini 5-12 anni con un terzo della dose di vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) prevista per gli adulti. È importante vaccinare anche i bambini, spiega l’esperta, “perché sono quelli che attualmente sostengono la circolazione del virus ma che inoltre, purtroppo, iniziano ad avere gravi sequele dall’infezione. Il virus colpisce dove non trova resistenze: oggi sostanzialmente tra i bambini. Occorre attivarsi per la loro protezione perché i 42 bambini morti da inizio pandemia sono un numero drammatico e in quella fascia d’età la frequenza delle complicanze è di uno su sette. Un bambino su sette che contrae il virus avrà complicanze che lo porteranno in terapia intensiva o esiti di Long Covid Syndrome”. Di qui l’auspicio che il via libera dell’Ema “arrivi prima perché fine dicembre con le vacanze natalizie è un periodo ad alto rischio con le famiglie che vivono più tempo insieme in ambienti chiusi e magari affollati”.