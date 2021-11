Coronavirus Covid-19: mons. Russo (Cei), “guardiamo con fiducia al Natale, speriamo le famiglie possano relazionarsi”

“Guardiamo con fiducia a questo Natale, c’è tanto rispetto da parte delle persone e delle comunità rispetto alla questione sicurezza al di là di alcune difficoltà che emergono e ritroviamo un po’ in tutta Europa. Speriamo sia un momento bello e le famiglie possano relazionarsi positivamente tra loro”. Lo ha detto oggi a Roma mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, parlando ai giornalisti a margine della presentazione della XVI edizione del Rapporto italiani nel mondo 2021 curato dalla Fondazione Migrantes. “Certamente è importante vaccinarsi – ha risposto -. Dal punto di vista della salute è l’elemento più importante perché tutti possano convivere nel miglior modo possibile”. A proposito del fenomeno degli italiani, soprattutto giovani e donne, che continuano ad emigrare verso i Paesi europei nonostante la pandemia, ha precisato: “C’è necessità che la politica sia sempre più attenta a questo fenomeno, in un tempo in cui emergono nazionalismi che rischiano essere in alcuni casi divisivi. L’emigrazione verso l’estero è elevatissima e certamente è un lavoro che non si può risolvere con una bacchetta magica. C’è bisogno di una politica che nei lunghi tempi possa creare una inversione di tendenza rispetto a fenomeni come quello della denatalità e dell’inverno demografico”.