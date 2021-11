Niger: Maradi, una scuola primaria distrutta da un incendio. Savi (Unicef), “profondamente rattristato dalla perdita di vite”

“L’Unicef è profondamente rattristato dalla perdita di vite in un tragico incendio che ha distrutto (ieri) una scuola primaria nella città di Maradi, in Niger. Secondo le informazioni iniziali che ha ricevuto l’Unicef, diversi bambini sarebbero rimasti uccisi o feriti dalle fiamme”. Lo dichiara Stefano Savi, rappresentante dell’Unicef in Niger. “I nostri cuori sono accanto ai bambini e alle famiglie colpite. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e alle loro comunità. Nessun bambino dovrebbe mai essere in pericolo quando è a scuola. L’Unicef continuerà a lavorare con le autorità nazionali e i partner nel paese per assicurare che i bambini possano andare a scuola e imparare in ambienti sicuri”, conclude Savi.