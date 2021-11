Reddito di cittadinanza: Alleanza contro la povertà, “inserire proposte di modifica nella Legge di bilancio. Più attenzione a famiglie numerose e straniere”

Il Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presieduto da Chiara Saraceno, ha illustrato oggi le proposte di modifica del Reddito di cittadinanza elaborate sulla base di dati reali disponibili su chi beneficia della misura. Queste proposte, in parte analoghe, si aggiungono a quelle formulate e presentate al ministro Orlando dall’Alleanza contro la povertà, che chiede di inserirle nella Legge di bilancio nel corso del suo iter parlamentare. “La manovra sembra, infatti, dar credito prevalentemente alla narrazione distorta sui percettori fannulloni – sottolinea l’Alleanza contro la povertà – inasprendo le misure punitive verso le persone in povertà, invece di implementare i percorsi di inclusione sociale e lavorativa, rafforzando la presa in carico di chi è in una situazione di bisogno, necessita di percorsi di formazione mirati ed è in cerca di occupazione. È necessario modificare la Legge di bilancio per contrastare la povertà, il disagio sociale, i gap formativi e il lavoro povero”.