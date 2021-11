Giornali Fisc: “La Voce dei Berici” (Vicenza), giovedì al Centro diocesano “Onisto” lo scrittore Affinati presenta “Il Vangelo degli Angeli”

Giovedì 11 novembre, alle 20.30, nella sala teatro del Centro diocesano “Onisto” di Vicenza (ingresso viale Rodolfi 14/16), lo scrittore romano Eraldo Affinati presenterà il suo ultimo romanzo “Il Vangelo degli Angeli”, edizioni HarperCollins, in dialogo con la giornalista de “La Voce dei Berici”, Marta Randon.

L’evento è organizzato dal settimanale diocesano “La Voce dei Berici” in collaborazione con il Centro culturale San Paolo e la libreria San Paolo di Vicenza. Per partecipare è necessario esibire il Green pass. Eraldo Affinati scrittore e insegnante, è nato nel 1956 a Roma dove vive e lavora. Insieme con la moglie, Anna Luce Lenzi, ha fondato la “Penny Wirton”, una scuola gratuita di italiano per immigrati. Ha pubblicato opere di narrativa anche tradotte all’estero, saggistica letteraria e storica, curato l’edizione completa delle opere di Mario Rigoni Stern Storie dall’Altipiano (I Meridiani Mondadori 2003). Con la sua produzione ha ricevuto numerosi premi. Con “Campo di sangue” è stato finalista al Premio Strega e al Premio Campiello.