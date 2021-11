Comuni: Parma, il ministero della Cultura partecipa alla 28ª Assemblea annuale Anci con uno stand. Grazie all’Art bonus raccolti oltre 600 milioni di euro

Il ministero della Cultura partecipa con uno stand alla 28ª Assemblea annuale dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) che si tiene da oggi a giovedì a Parma, Capitale italiana della cultura 2021, nella sede di Parma Fiere.

Il tema dell’edizione 2021, “Rinasce l’Italia, i comuni al centro di una nuova stagione”, incentrato sulla ripartenza, “oltre a costituire una preziosa vetrina sulle iniziative di promozione del MiC in tema di sviluppo sostenibile delle città e di valorizzazione del patrimonio culturale, fornisce un interessante spunto di riflessione sui temi del governo del territorio alla luce delle sfide poste dalla pandemia e delle ingenti risorse rese disponibili dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”, si legge in un comunicato.

Nello specifico, il ministero guidato da Dario Franceschini, tramite il servizio VI del Segretariato generale, sarà presente in sede con materiali informativi che illustrano al pubblico le iniziative intraprese sul territorio nazionale, e in particolare: le azioni di promozione dello sviluppo delle città a base culturale Capitali europee della cultura e Capitale italiana della cultura, nonché l’azione di valorizzazione del patrimonio culturale dell’Unione europea Marchio del patrimonio europeo.

Particolare spazio sarà dato all’importante opportunità di valorizzazione e sviluppo territoriale offerta dall’Art Bonus: introdotta nel 2014, l’agevolazione fiscale del 65% costituisce attualmente una delle misure più vantaggiose in Europa per incentivare il mecenatismo a favore del patrimonio culturale pubblico. Dalla sua entrata in vigore sono già stati raccolti complessivamente oltre 600 milioni di euro grazie alle donazioni di quasi 25.000 mecenati. I Comuni già iscritti alla piattaforma www.artbonus.gov.it sono numerosi, ma molte altre amministrazioni comunali potrebbero trarre vantaggi dall’utilizzo di questo strumento a supporto dei propri progetti culturali.