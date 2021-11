Egitto: Bambino Gesù del Cairo onlus, sta per iniziare la costruzione dell’ospedale pediatrico. Quasi ultimato l’orfanotrofio. Prosegue il fundraising

(Foto: ANSA/SIR)

La Associazione Bambino Gesù del Cairo onlus, fondata e presieduta da mons. Yoannis Lahzi Gaid, sacerdote egiziano copto cattolico, già segretario di Papa Francesco, si prefigge di ultimare la costruzione dell’Orfanotrofio “Oasi della Pietà” in Egitto, la cui denominazione fa riferimento al prezioso dono che il Pontefice ha benevolmente voluto destinare a questo progetto, ossia una copia della Pietà di Michelangelo, mentre stanno per iniziare i lavori dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù del Cairo”. I due progetti sono frutto del Documento sulla fratellanza umana, firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam Ahmaed Al-Taib, il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi. Il Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital – nella zona della nuova capitale amministrativa egiziana, a 45 km ad est dell’attuale capitale del Cairo – “fa riferimento in materia sanitaria all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma”, si legge in un comunicato dell’associazione. Il personale medico del Bambino Gesù del Cairo “sarà in possesso di professionalità specifiche, di elevato livello, affinché siano garantite le migliori cure a tutti quei bambini ai quali manca l’adeguata e necessaria assistenza medica”. L’Orfanotrofio Oasi della Pietà, secondo progetto dell’associazione, “ospiterà bambini che vivono il disagio della perdita dei genitori, o perché abbandonati o perché i genitori sono molto poveri per prendersene cura adeguatamente”. Due strutture che, prosegue il comunicato, si prefiggono di “far vivere concretamente la solidarietà umana, la cooperazione, nonché l’amore dovuto ad ogni bambino”. Al centro la “pedagogia dell’amore”, cui “guarda Papa Francesco”, perché “educare i bambini all’amore significa educarli alla costruzione della pace” e al “rispetto della dignità di ogni essere umano”. Il Cda dell’Associazione ha deliberato nei giorni scorsi la nomina di Biagio Maimone a membro del Comitato delle relazioni pubbliche e fundraising destinato alla realizzazione dei progetti. Per effettuare le donazioni consultare il sito www.bambinogesu-eg.com.