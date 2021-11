Israele: giovedì 11 novembre un seminario on line su “Leader religiosi durante il Covid-19 a Gerusalemme”

“Leader religiosi durante il Covid-19 a Gerusalemme: responsabilità dei capi religiosi nel sostenere gli sforzi nazionali nella lotta alle pandemie e strumenti a loro disposizione”: è il titolo del seminario (on line) che si svolgerà, giovedì 11 novembre, dalle ore 12.30 alle 15.30, promosso dalla “Jerusalem Impact Vaccination Initiative”. Il seminario è il primo di una serie di eventi organizzati e, attraverso la partecipazione di numerosi esponenti delle fedi presenti a Gerusalemme, si propone di evidenziare le sfide da affrontare e di suggerire soluzioni pratiche. Le pandemie, si legge in una nota degli organizzatori, hanno più volte sfidato le religioni nel corso della storia. I leader religiosi, con le loro convinzioni, valori e tradizioni, hanno avuto bisogno di affrontare le difficili realtà della salute pubblica, prendere decisioni e compiere azioni coraggiose ai tempi delle pandemie di Aids, di Ebola, dell’influenza spagnola o della peste, così come oggi. I lavori saranno aperti dal sindaco di Gerusalemme, Moshe Leon, e vedranno gli interventi, tra gli altri, del rav Mordechai Halperin, direttore del Falk Schlesinger Institute for Medical-Halachic Research, di padre Davide Meli, cancelliere del Patriarcato latino di Gerusalemme, della Rabbanit Devorah Evron, leader spirituale della Bar Ilan University, dell’arcivescovo Aristarchos, del patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme, di Qadi Muhammad Abu Obied, membro della High Sharia Court of Appeal di Gerusalemme e di David Rutstein, segretario generale della comunità Bahá’í. Chiuderà il seminario il rav David Rosen, direttore dell’Interreligious Affairs, American Jewish Committee. Per seguire i lavori è necessario registrarsi a: https://ynr.co.il/impact-vaccination/.