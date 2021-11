Chiese orientali: Roma, l’11 novembre convegno al Pio sulla “storia e il futuro” dell’eparchia di Mukacevo

Si tiene giovedì 11 novembre a Roma presso il Pontificio Istituto Orientale (Pio), il convegno “Storia della speranza e prospettive del futuro profetico”, promosso in occasione del 250° anniversario della erezione canonica dell’eparchia di Mukačevo 1771–2021. Al convegno – fa sapere il Pio – prenderanno la parola, tra gli altri, padre Michael Kuchera, del Pontificio Istituto Orientale, Tamás Véghseő dell’Istituto teologico greco-cattolico di Sant’Atanasio (Nyíregyháza), mons. Cyril Vasiľ, arcivescovo dell’eparchia di Košice, e mons. Nil Lushchak, vescovo, amministratore apostolico dell’eparchia di Mukačevo. Si parlerà dell’eparchia di Mukačevo come “crocevia dei cambi geopolitici e teatro di martirio nella regione dell’Europa orientale nel XX secolo”; del suo rapporto con le altre Chiese orientali di tradizione bizantina della regione e della “missione e prospettive profetiche per il futuro ecclesiale e ruolo geopolitico della eparchia di Mukačevo e delle Chiese greco-cattoliche da essa generate”. Il convegno si concluderà con un messaggio finale.