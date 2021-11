Parlamento Ue: Sassoli (presidente), in un video il racconto della sua malattia e un saluto a “tutti in attesa di potervi riabbracciare presto”

“A settembre sono stato colpito in modo grave da una brutta polmonite, la Legionella”, febbre altissima e ricovero in ospedale a Strasburgo: a parlare è il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, da alcune settimane lontano dai luoghi istituzionali per motivi di salute. Oggi in un video, diffuso sul suo canale social racconta, smagrito, la sua malattia. È in Italia, dove sta facendo una serie di analisi ed accertamenti, perché nella fase della convalescenza ha subìto una ricaduta. “I medici stanno lavorando per consentirmi di tornare ai miei doveri il più in fretta possibile”. Ma non fa previsioni. Il presidente ringrazia i medici “per la loro competenza e attenzione”, i colleghi e colleghe parlamentari “di ogni colore politico, per la vostra vicinanza”, e i cittadini che, dice, rivolgendosi a loro “mi manifestate affetto e solidarietà”. Con la voce che si commuove il presidente saluta “tutti in attesa di potervi riabbracciare presto in Parlamento”.

