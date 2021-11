Papa Francesco: Charles de Foucauld sarà proclamato santo il 15 maggio 2022

Charles de Foucauld sarà proclamato santo il 15 maggio 2022. Lo ha stabilito il Papa, che ha scelto quella stessa data per la canonizzazione di altri sei santi. Lo rende noto oggi – tramite la sala stampa vaticana – la Congregazione delle Cause dei Santi, ricordando che nel Concistoro Ordinario Pubblico del 3 maggio 2021 Papa Francesco aveva decretato la canonizzazione, senza fissarne la data a motivo della pandemia, dei seguenti beati: Lazzaro, detto Devasahayam, laico, martire; César de Bus, sacerdote, fondatore della Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana; Luigi Maria Palazzolo, sacerdote, fondatore dell’Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo; Giustino Maria Russolillo, sacerdote, fondatore della Società delle Divine Vocazioni e della Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni; Charles de Foucauld, sacerdote diocesano; Maria Francesca di Gesù (al secolo: Anna Maria Rubatto), fondatrice delle Suore Terziarie Cappuccine di Loano; Maria Domenica Mantovani, cofondatrice e prima Superiora Generale dell’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia. Per decisione del Papa, il rito di canonizzazione di tutti i sette beati si celebrerà il 15 maggio 2022.