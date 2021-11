Solidarietà: Emergenza Sorrisi, adesione alla campagna #salvAli di Flying Angels Foundation per regalare voli sospesi a tanti bambini gravemente malati

Emergenza Sorrisi aderisce alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvAli, che fino al 20 novembre 2021 andrà a sostegno del Fondo “Voli Sospesi” di Flying Angels Foundation.

“Garantire miglia di emergenza per assicurare tempestivamente il trasporto aereo di bambine e bambini gravemente malati, che non possono essere curati nel loro Paese, ma anche per le equipe mediche che partono per missioni chirurgiche nei paesi in via di sviluppo”. È questa la missione di Flying Angels, che, grazie alla collaborazione con circa 100 associazioni non profit, come Emergenza Sorrisi, dal 2012 ha permesso di salvare oltre 2100 bambini di tutto il mondo, finanziando circa 4.000 biglietti aerei, tra cui quelli relativi a oltre 70 missioni mediche.

“Dopo la fase più dura della pandemia, che in molti casi ha costretto molte famiglie a riprogrammare gli interventi chirurgici necessari, le richieste di voli salvavita sono cresciute in maniera esponenziale e ci arrivano davvero da ogni parte del mondo: in particolare da Africa, Sud America ed Europa Orientale– spiega Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation –. Un’onda lunga di richieste di aiuto, rese ancora più urgenti e complesse, sia dal punto di vista organizzativo e burocratico, a causa dei protocolli anti Covid-19, sia dal punto di vista sanitario, per via dell’aggravarsi delle condizioni cliniche di molti bambini che sono stati costretti a rimandare le operazioni. Per questo è importante non farci trovare impreparati e riuscire ad agire in maniera tempestiva ed efficace, affinché venga tutelato il diritto alla cura e alla vita di tutti i bimbi bisognosi di cure ospedaliere che si rivolgono a noi”.

“Siamo felici di aderire alla campagna di Flying Angels e di contribuire al diffondere questo messaggio di speranza. Spesso durante le missioni chirurgiche ci troviamo di fronte a casi di bambini che non possono essere operati in loco a causa delle complicazioni legate alla patologia e la presenza di strutture non adeguate. Per questi bambini rimane un’unica possibilità: essere trasferiti nel nostro Paese per ricevere cure specialistiche. È in questi casi che diventa importantissimo unire le forze e trovare i giusti partner per garantire che il diritto alla salute di tantissimi bambini venga tutelato. Da anni collaboriamo con Flying Angels Foundation che ci aiuta ad accorciare le distanze tra paesi lontani e a restituire la speranza di un sorriso a tantissimi bambini”, dichiara Fabio Abenavoli, presidente di Emergenza Sorrisi.

Con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la campagna #salvAli di Flying Angels può contare sulla rinnovata collaborazione di Enac e Assaeroporti, che coinvolgeranno gli aeroporti italiani per la diffusione e la promozione della campagna, sia attraverso i loro siti web e gli account social media che all’interno delle aerostazioni. Info: www.salvali.org.