Venezuela: per tutto novembre colletta nazionale “Sostieni la tua Chiesa”

Una colletta nazionale per sostenere le opere pastorali della Chiesa in Venezuela: è stata indetta in questi giorni dalla Conferenza episcopale venezuelana ed è intitolata “Sostieni la tua Chiesa”. Si svolgerà durante tutto il mese di novembre e invita i fedeli a partecipare alla vita comunitaria come collaboratori dei progetti di solidarietà come le opere di assistenza sociale e promozione umana, la formazione di agenti pastorali ed il sostentamento di seminari, curie diocesane, case religiose e parrocchie. Info per contribuire sul sito della Conferenza episcopale del Venezuela.