Bonifiche: Mite, on line il nuovo portale della Direzione generale per il risanamento ambientale

È on line il nuovo portale della Direzione generale per il risanamento ambientale, realizzato per promuovere la partecipazione del pubblico nei processi decisionali in materia di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, in linea con la logica di trasparenza e accessibilità del ministero della Transizione ecologica (Mite).

“Ciò consentirà un accesso semplificato e di intuibile approccio. Il nuovo portale, infatti, vuole fornire in formato aperto e di agevole consultazione i principali dati, informazioni, atti e corredo documentale delle aree di intervento, programmazione e monitoraggio delle bonifiche ambientali, disponibili attraverso pochi click e con la possibilità di navigare in formato tabellare e secondo una distribuzione territoriale”, spiega una nota del Mite.

I dati e i report della Direzione saranno aggiornati costantemente. Attraverso l’homepage e cliccando sul pulsante di interesse, “si accederà all’anagrafe dei Siti di interesse nazionale (Sin) da bonificare (riferimenti normativi, localizzazione geografica, perimetrazione). Le altre pagine sono dedicate alla ricerca nell’archivio dati su tutti i Sin, alla banca dati normativa, alle attività istituzionali della Direzione, all’amianto, ai siti orfani, alle indicazioni operative per la presentazione delle istanze da parte dei proponenti (attraverso una modulistica scaricabile, già codificata con specifici recenti decreti direttoriali), nonché alle indicazioni e alla modulistica per la presentazione di osservazioni e istanze di accesso agli atti (la documentazione sarà presentata dai proponenti esclusivamente in formato elettronico – via Pec o supporto digitale – nell’ottica di perseguire l’innovazione digitale della Pa)”.

Il portale sarà dunque “uno spazio aperto e trasparente per conoscere meglio le azioni del ministero per le bonifiche sull’intero territorio nazionale”.