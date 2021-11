Forum della democrazia: ironia e satira nel dibattito con i vignettisti di “cartooning for peace””

(foto Consiglio d'Europa/SIR)

(Strasburgo) L’ironia e la satira hanno accompagnato i dibattiti della prima giornata di lavori del Forum mondiale della democrazia 2021, in corso da ieri e fino a mercoledì 10 novembre sul tema “La democrazia può salvare l’ambiente?”. Vignettisti legati alla rete di “cartooning for peace” hanno illustrato con la tipica acutezza delle caricature i relatori che si sono succeduti ai panel, mentre nel pomeriggio è stata inaugurata la mostra in formato virtuale “La democrazia in soccorso dell’ambiente”. Raccoglie illustrazioni e tratti di vignettisti di tutto il mondo che illustrano con umorismo le questioni centrali in gioco nella crisi ambientale, per “aiutare a pensare, sorridere, ma soprattutto agire”. La mostra è divisa per temi: inquinamento, riscaldamento climatico, acqua, biodiversità, geopolitica ed ecologia, energie rinnovabili. Tra i tratti raccolti, anche quelli del vignettista italiano Marco de Angelis. L’esperienza di “cartooning for peace” è anche oggetto di un workshop per i giovani partecipanti al Forum mondiale.