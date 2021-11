Anziani: Costa (Auser), “porre attenzione alla loro qualità di vita, a partire dal rispetto che meritano, della solitudine e dell’abbandono che tanti di loro vivono”

“In questi anni abbiamo posto con forza il tema della qualità della vita degli anziani, a partire dal rispetto che meritano, della solitudine e dell’abbandono che tanti di loro vivono”. Lo sottolinea il presidente dell’Auser Enzo Costa, presentando il X Congresso nazionale dell’associazione per l’invecchiamento attivo, che si terrà il 18 e il 19 novembre a Roma, sul tema “Tra presente e futuro, per una rinnovata visione sociale”. “Continuiamo a vivere una stagione difficile con una pandemia che ha cambiato e continua a modificare tutte le nostre abitudini, il nostro modo di organizzarci la vita, anche la nostra associazione ha dovuto ripensare l’intera attività. Oggi, anche attraverso il percorso congressuale, siamo chiamati a ricostruire la nostra storia per capire come nel prossimo futuro sapremo riorganizzarci per essere ancora una volta protagonisti e percepiti come una delle reti nazionali del Terzo Settore più importanti d’Italia”, aggiunge Costa.

I lavori del Congresso nazionale si aprono la mattina del 18 novembre con l’accredito dei delegati a partire dalle ore 8,30; alle ore 10,45 relazione del presidente nazionale Enzo Costa; alle ore 11,15 intervento di saluto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando; alle 11,30 interventi dei rappresentanti del Forum del Terzo Settore, Ada, Anteas, Anpi, Federconsumatori, Sunia; alle 0re 14 dibattito. Alle ore 15.30 Presentazione della ricerca di Claudio Falasca “Anziani non autosufficienti e integrazione sociosanitaria nei Piani regionali”; alle ore 16.15 la tavola rotonda “La comunicazione Auser” con Marco Binotto e Idea Comunicazione. Alle ore 17 dibattito. La giornata del 18 si conclude con l’intervento di Maurizio Landini, segretario generale Cgil.

I lavori riprendono venerdì 19 novembre con il dibattito e la presentazione del volume “Implicazioni di salute e sicurezza nel Terzo Settore” a cura di Francesca Biasiotti; l’intervento di Andrea Volterrani su “Comunità, partecipazione, co-programmazione e co-progettazione. Il ruolo del volontariato”. Segue l’intervento di Ivan Pedretti, segretario generale di Spi Cgil

Ale ore 12.45 apertura votazioni, per l’elezione del presidente nazionale e la relazione programmatica.