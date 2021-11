Movimento Focolari: Karram e Moran su libro “La setta divina”, “dolore per vittime e desiderio di dialogare con loro”

“La vergogna e il dolore nei confronti delle vittime e di quanti si sono comunque sentiti offesi, la propria vicinanza e il desiderio di continuare o intraprendere un percorso di dialogo con essi”. È quanto esprimono la presidente del Movimento dei Focolari, Margaret Karram, e il copresidente Jesús Morán, in un comunicato diffuso oggi in merito alla disponibilità nelle librerie italiane del libro “La setta divina” del giornalista Ferruccio Pinotti (Piemme Ed.). Il libro è un’inchiesta sul Movimento dei Focolari in cui l’autore fa emergere contraddizioni e problematiche dando voce anche ad un gruppo di ex appartenenti, in Italia e in altri Paesi, che denunciano fenomeni di manipolazione psicologica, sfruttamento del lavoro, censure. “Nonostante la lettura parziale, unilaterale, a volte inesatta o riduttiva della storia, della spiritualità e dell’attività del Movimento – scrivono i Focolari in una dichiarazione diffusa oggi –, guardiamo a questo libro come ad un ulteriore spinta nella prosecuzione dei processi di conversione e rinnovamento in atto, in fedeltà al carisma di fondazione e nello sviluppo di un confronto aperto, libero e critico all’interno del Movimento e con chiunque desideri comprendere appieno la sua realtà e collaborare con esso”. “Il volume – spiega il Movimento fondato da Chiara Lubich negli anni ’40 e diffuso oggi in tutto il mondo – giunge in un momento difficile e cruciale della storia del Movimento dei Focolari: quello del passaggio dal periodo della fondazione alla fase post-fondativa. È questo un tempo che, lungo la storia della Chiesa, ha spesso messo a dura prova ordini religiosi, movimenti e comunità, nati da una ispirazione carismatica”. Il libro di Ferruccio Pinotti intende dimostrare che, anche nel Movimento dei Focolari, “lo zelo iniziale ha portato talvolta ad interpretazioni errate del carisma di Chiara Lubich e/o ad azioni fuorvianti”. Il giornalista Pinotti ha reperito e pubblicato nel libro documenti relativi ad alcuni dibattiti interni al Movimento dei Focolari, dai quali “emerge, tuttavia – fa notare la nota –, la sempre maggior consapevolezza nei membri di queste ed altre deviazioni nella sua storia e la necessità di porvi rimedio”. Il Movimento ritiene comunque che il volume non offra “una presentazione oggettiva e ponderata di tale carisma, riconosciuto dalla Chiesa cattolica, e non tiene conto dell’impegno di migliaia e migliaia di persone che, ispirate alla vita e all’insegnamento della fondatrice, si dedicano quotidianamente in tutto il mondo, con generosità, a creare rapporti, a risanare ferite e a superare spaccature in ogni ambito della vita ecclesiale e sociale, per costruire un mondo più fraterno e più unito”. “Riteniamo indiscutibile – conclude la dichiarazione – il dolore delle persone che in queste pagine raccontano le loro storie di grande sofferenza, delusione, inganno e abusi subiti, come anche quello di coloro che non hanno voluto rendere pubbliche le proprie testimonianze”. Da qui “l’impegno a combattere ogni forma di abuso, a continuare percorsi di prevenzione e di formazione dei membri e dei responsabili” e “l’invito a tutte le persone che hanno da segnalare fatti o storie di abusi, di rivolgersi alla Commissione per il benessere e la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili (CO.BE.TU.) oppure ai rispettivi organi ecclesiali”.