Pontificia Università Lateranense: Buonomo (rettore), ” risultano immatricolati 1.396 studenti, di cui 249 nuovi ingressi”

“Al momento alla Pontificia Università Lateranense risultano immatricolati 1.396 studenti, di cui 249 nuovi ingressi per l’anno accademico in corso”. A snocciolare i numeri della Pul è stato il rettore Vincenzo Buonomo in occasione dell’inaugurazione del 249° anno accademico che si è tenuta questa mattina nell’aula magna Benedetto XVI, alla presenza del card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per Roma e gran cancelliere dell’Ateneo pontificio. “All’interno dell’Università sono 135 i docenti, di cui 36 stabili ed altri incaricati o invitati”. Riguardo ai titoli degli studenti, “nell’anno accademico 2020-2021 sono stati conseguiti 233 gradi accademici nei tre cicli del baccalaureato, della licenza e del dottorato. “Vorrei sottolineare la vicinanza che il Santo Padre ha nei confronti della sua Università – ha detto Buonomo -, che nel 2019 ha visto l’istituzione del ciclo di studi in Scienze della pace e nel 2021, lo scorso 7 ottobre, quello in Ecologia e ambiente”. Prendendo la parola il card. De Donatis ha augurato alla comunità accademica “un buon anno di formazione”, consegnando ai presenti “una parola: ascolto, così preziosa ma non facile, perché ascoltare è dare spazio agli altri, facendosi prossimi e dunque così annunziando il Vangelo”. Il porporato ha invitato altresì a “lasciarci evangelizzare dai semplici: sarebbe bello che nella nostra vocazione ognuno di noi non dia delle cose soltanto ma tutta la vita, fino alla fine”.