Svizzera: Peter Marbet nuovo direttore della Caritas. “Aiutare le persone nel bisogno è più che mai importante in questo periodo”

“Aiutare le persone nel bisogno è più che mai importante in questo periodo”. Lo afferma Peter Marbet (nella foto) che, da inizio gennaio, ha assunto la direzione di Caritas Svizzera. In un comunicato diffuso oggi da Lucerna si sottolinea come per Marbet sia “prioritario continuare ad aiutare le persone povere, soprattutto perché sono le più colpite dalle conseguenze economiche della crisi da coronavirus”. Secondo la Caritas elvetica, i soggetti indigenti dovrebbero ricevere il sostegno necessario e l’ascolto dell’opinione pubblica e del mondo politico in questo difficile momento. Marbet, che ha rilevato la carica di direttore dal suo predecessore Hugo Fasel, andato in pensione alla fine del 2020, si dice “certo che i nostri progetti in Svizzera e all’estero permetteranno di fornire un contributo importante per attenuare e superare le difficoltà. Questo è possibile grazie all’enorme solidarietà che la popolazione svizzera ha dimostrato nei confronti delle persone indigenti sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria”. Anche con la nuova direzione, Caritas Svizzera continuerà a prestare aiuti diretti e assistenza in futuro e si impegnerà con decisione per migliorare le condizioni quadro per le vittime dell’indigenza. “Svolgiamo un lavoro fondamentale nella lotta alla povertà – precisa il nuovo direttore – e vogliamo fare in modo che la politica prenda sul serio questa problematica e trovi delle soluzioni a beneficio delle persone bisognose”.