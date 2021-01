Diocesi: Cremona, morto don Franco Regonaschi. Il 1° febbraio funerali presieduti dal vescovo Napolioni

È morto nelle prime ore di oggi, giovedì 28 gennaio, don Franco Regonaschi, 81 anni, collaboratore parrocchiale dell’unità pastorale “Cittanova” di Cremona. Il sacerdote era ricoverato da alcuni giorni nell’ospedale cittadino dov’era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una malattia che recentemente si era ripresentata.

Originario di Gabbioneta, era stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1965 nella chiesa di Sant’Ambrogio vescovo. Oltre agli incarichi di vicario parrocchiale, parroco e collaboratore in diverse parrocchia della diocesi, don Regonaschi è stato anche segretario dell’Archivio dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, addetto dell’Ufficio catechistico diocesano, consigliere ecclesiastico della Coldiretti, cappellano della casa di cura Ancelle della Carità e assistente dell’Unione diocesana addetti al culto.

La camera ardente sarà aperta domani, venerdì 29 gennaio, dalle 7.30 presso l’ospedale di Cremona. Alle 17 la salma sarà trasportata nella chiesa cittadina di San Bassano, dove rimarrà esposta nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio. I funerali saranno presieduti dal vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, lunedì 1° febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale di S. Agata.