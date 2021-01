Radicalismo religioso: Pont. Cons. dialogo interreligioso, un webinar interdicasteriale su “interpretazione e risposte dei cristiani e dei musulmani”

Il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso ha organizzato dal 26 al 27 gennaio un webinar interdicasteriale non pubblico sul tema: “Radicalismo religioso: interpretazione e risposte dei cristiani e dei musulmani” al quale hanno partecipato esperti e responsabili religiosi cristiani e musulmani. La Conferenza, si legge in una nota della Sala Stampa, ha preso in esame il fenomeno del radicalismo religioso e della violenza, studiandone le radici, i meccanismi di diffusione, come pure gli sforzi e le iniziative adottate per contrastare e prevenire tale processo. L’incontro rientra nel lavoro permanente di alcuni Uffici della Santa Sede, per comprendere questo fenomeno sconvolgente e per collaborare alla promozione di una cultura di dialogo e fraternità. Alla preparazione dell’evento, hanno contribuito la Segreteria di Stato, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, il Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale ed il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica.