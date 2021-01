Ambiente e rifiuti: Unesco, domani webinar per insegnanti “Trash Hack” su riduzione sprechi e educazione a sviluppo sostenibile

Ogni anno il mondo genera oltre 2 miliardi di tonnellate di rifiuti. La spazzatura intasa gli oceani, riempie le strade e dissemina vaste aree del pianeta; è un problema grave che necessita risposte urgenti. Lo afferma l’Unesco che, per sensibilizzare ed incoraggiare i giovani ad avere consapevolezza dei problemi connessi alla preoccupante questione della produzione e dello smaltimento dei rifiuti, ha lanciato, grazie alla collaborazione tra il Governo del Giappone e la Foundation for Enviromental Education ( Fee), la campagna “Trash Hack” che attraverso il sito omonimo invita tutti ad intraprendere azioni concrete per combattere gli sprechi.

Nell’ambito delle attività legate alla campagna, domani, 29 gennaio, la rete delle scuole associate all’Unesco (Associated Schools Network-ASPnet) organizza per gli insegnanti un webinar di presentazione della Guida ASPnet Trash Act, utile strumento per sensibilizzare gli studenti sui temi connessi alla gestione dei rifiuti.

Le 11.500 scuole della rete dislocate in 182 Paesi riceveranno così gli strumenti per imparare a ridurre gli sprechi nei loro istituti, nei quartieri, nelle case secondo l’approccio dell’educazione allo sviluppo sostenibile (Esd).

Iscrizioni su unesco-org.zoom.us.