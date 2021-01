Famiglia: Giannotta (Terre des Hommes), “sostegno a genitorialità fondamentale per evitare violenza e maltrattamenti”

“Il sostegno alla genitorialità è fondamentale perché è proprio all’interno delle famiglie che si possono manifestare comportamenti disfunzionali nei confronti del bambino che, se non debitamente contenuti e guidati, possono sfociare in violenza e maltrattamenti. La webserie che lanciamo oggi è uno strumento che vuole catturare l’attenzione di tanti neogenitori su temi che li vedono quotidianamente coinvolti per informarli e sensibilizzarli, con un linguaggio semplice e accattivante, con l’obiettivo di non farli sentire soli ma sostenuti dalla rete dei servizi del territorio”. Lo sostiene Federica Giannotta, responsabile Progetti Italia di Terre des Hommes, in occasione del lancio di una webserie sul portale NidoInsieme.it di supporto a educatori e genitori di bimbi da 0 a 3 anni.

NidoInsieme, che nasce dalla collaborazione di Ats Città Metropolitana di Milano con la Fondazione Terre des Hommes, a luglio 2020 ha affrontato anche l’emergenza Covid-19, estesa alla fascia di età sino ai 5 anni, con contenuti informativi e videointerviste agli operatori dei servizi per offrire delle risposte autorevoli ai più comuni dubbi e insicurezze legati alla salute e il benessere dei bambini. Ma non solo. Sono disponibili risposte alle Faq (domande più frequenti) realizzate da genitori e da educatori dei servizi per l’infanzia. Inoltre, da febbraio, sarà attivata la possibilità di prenotare una consulenza on line per un confronto con psicologi ed educatori dell’equipe NidoInsieme per una risposta personalizzata ai dubbi e alle preoccupazioni dei genitori e dei caregiver. Saranno disponibili anche moduli per la formazione a distanza e scambio di buone pratiche per gli educatori e operatori di asili nido e micro nidi.