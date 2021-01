Recovery Fund: Università cattolica, domani un webinar su “Investimenti e lavoro nel piano Next Generation EU”. Presente anche il commissario europeo Paolo Gentiloni

Il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni interverrà domani, venerdì 29 gennaio al webinar intitolato “Investimenti e lavoro nel piano Next Generation EU. Un patto tra generazioni per un’economia inclusiva”, promosso da Università cattolica e Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) Next Generation EU, conosciuto anche come Recovery Fund, rappresenta “un’opportunità storica per la ripartenza economica dell’Italia. Può rappresentare, però – si legge in una nota diffusa oggi -, anche l’avvio di un nuovo patto tra generazioni. Come sarà costruito il piano di rilancio italiano relativo al Next Generation EU? Quale sarà il suo impatto sull’occupazione? E soprattutto: gli investimenti implicheranno un coinvolgimento attivo e qualificato dei e per i giovani? Sono le questioni centrali che saranno affrontate nel seminario”. La diretta online alle ore 15 – disponibile anche sui canali social di Università cattolica e Cnel – si aprirà con i saluti istituzionali di Franco Anelli, rettore dell’Università cattolica, di Tiziano Treu, presidente Cnel, di Antonella Occhino, preside della facoltà di Economia dell’Università cattolica, di Gianna Fracassi, vice presidente Cnel. Alle ore 16 seguirà una tavola rotonda, coordinata dal docente di Diritto del lavoro in Cattolica e consigliere Cnel, Michele Faioli, cui prenderanno parte i docenti dell’ateneo Alessandro Rosina e Ivana Pais, Donatella Prampolini, Cnel e vice presidente di Confcommercio, Annamaria Furlan, segretaria generale Cisl. Chiuderà i lavori l’economista della Cattolica e consigliere Cnel, Claudio Lucifora.