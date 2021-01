Famiglia: Terre des Hommes e Ats Città metropolitana di Milano, una webserie per parlare di piccole e grandi sfide nella cura dei figli

Disponibili da oggi sul portale NidoInsieme.it e sul relativo canale YouTube le prime sei puntate della serie, ideata da Terre des Hommes e Ats Città metropolitana di Milano e realizzata dal regista Stefano Girardi con la casa di produzione MoovieOn, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di un supporto adeguato ai genitori, che ogni giorno affrontano nuove piccole e grandi sfide nella cura ed educazione dei figli.

“Federica e Lorenzo, la coppia protagonista dei video, in ogni episodio si confrontano su temi quali l’alimentazione, l’uso di smartphone e altri device tecnologici, l‘importanza delle regole, la scelta di mandare il proprio figlio al nido, il rischio di prestare cure eccessive (che può sfociare nell’ipercura), o, al contrario, la carenza di cure nei confronti dei figli (che può arrivare alla forma patologica della discuria). Argomenti familiari a tanti genitori e molto spesso vissuti con ansia e preoccupazione, o magari senza quelle informazioni e consigli utili che possono tranquillizzare e dare più serenità alla coppia”, si legge in una nota.

Per rispondere a domande e dubbi, ad ogni episodio della webserie sono affiancate delle pillole video con il contributo di esperti, psicologi, educatori, pediatri nel format “Parola all’esperto” che spiegano e approfondiscono ogni tema.

La webserie, infatti, è disponibile all’interno dell’omonima piattaforma NidoInsieme, che nasce dalla collaborazione di Ats Città Metropolitana di Milano con la Fondazione Terre des Hommes, grazie al finanziamento di Regione Lombardia, con l’obiettivo di creare una rete territoriale a supporto degli asili nido e dei micro-nidi e sviluppare nuove formule per sostenere la genitorialità nelle famiglie con bambini da 0 a 3 anni, con un’ottica di prevenzione della violenza sui minori.