Affido: “Rimettere le Ali”, Borgo Ragazzi don Bosco e Salesiani per il sociale, oggi pomeriggio un webinar su questa forma di solidarietà familiare

L’associazione “Rimettere le Ali”, in collaborazione con il Borgo Ragazzi don Bosco e Salesiani per il sociale e con il contributo di Nando and Elsa Peretti Foundation, organizza oggi pomeriggio, alle ore 17.30, un webinar dal titolo “Affido e solidarietà familiare: nati nel cuore” che ha come obiettivo quello di promuovere la solidarietà familiare e l’affidamento nel quadrante est di Roma Capitale.

“Ogni anno sono 220 i minori a rischio di disagio sociale che beneficiano delle diverse iniziative dell’associazione. Considerando solo gli affidi e la solidarietà familiare, ogni anno sono circa 50 i nuclei coinvolti in specifici progetti. Con l’avvento dell’emergenza sanitaria, l’associazione si è maggiormente impegnata nei percorsi di solidarietà: con la crisi in atto da febbraio 2020 si è ulteriormente aggravata la situazione delle famiglie in condizioni di disagio e marginalità, con ripercussioni negative anche sulle condizioni di vita e sulle prospettive di crescita dei minori”, si legge in una nota.

Attraverso il webinar si cercherà di narrare l’esperienza di chi sta vivendo o ha vissuto la solidarietà familiare e l’affido, cercando di rappresentarne la complessità ma anche le grandi opportunità che questa esperienza fornisce sia alle famiglie che ai minori accolti e supportati.

In questa occasione, il Movimento Famiglie affidatarie e solidali lancerà la campagna “Solidarietà familiare, piccoli gesti che hanno un nome” ” volta a promuovere e a far conoscere come, attraverso piccoli gesti quotidiani sia possibile “fare realmente la differenza” nella vita di bambini, ragazzi e famiglie.

Durante il webinar verrà inoltre presentata la pubblicazione “Nati nel cuore”, 15 storie di affido e solidarietà familiare raccontate dai diversi protagonisti: famiglie affidatarie, famiglie solidali, bambini e ragazzi che hanno ricevuto il dono di una famiglia, fratelli e sorelle affidatarie.

Interverranno Marco Giordano, membro del Tavolo nazionale affido e docente universitario di Servizio sociale; Antonella Dentamaro, presidente di Nando and Elsa Peretti Foundation; Alessandro Iannini, presidente dell’associazione Rimettere le Ali; don Daniele Merlini, direttore del Borgo Ragazzi don Bosco di Roma; Nicoletta Goso, vicepresidente dell’associazione Rimettere le Ali e responsabile del Movimento Famiglie affidatarie e solidali; Gianna Depalma, psicologa e psicoterapeuta del Movimento Famiglie affidatarie e solidali.